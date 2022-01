La definizione e la soluzione di: L Edwin della missione Apollo 11. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALDRIN

Significato/Curiosità : L Edwin della missione Apollo 11

Apollo 11 luglio alle 13:32 UTC, Apollo 11 fu la quinta missione con equipaggio del programma Apollo della NASA. La navicella spaziale Apollo era costituita da tre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

Altre definizioni con edwin; della; missione; apollo; Il Robert edwin esploratore statunitense; Robert edwin __, esploratore polare statunitense; Il Johnson della serie Saranno famosi; I fenomeni che modella no le rocce; Prolungata immersione in acqua della biancheria da lavare; Un prodotto della torchiatura; Un modello di trasmissione televisiva; Trasmissione televisiva non in diretta; La conduttrice della trasmissione Domenica in; Intromissione nelle decisioni altrui; Fu amata da apollo ; L isola di apollo e Diana; La madre di apollo e Diana; Un epiteto di apollo ; Cerca nelle Definizioni