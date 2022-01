La definizione e la soluzione di: La città svizzera capitale del Cantone del Vallese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SION

Significato/Curiosità : La citta svizzera capitale del Cantone del Vallese

Canton Vallese "Vallese" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Vallese (disambigua). Il Canton Vallese (IPA: val'le?ze, -e?se, in tedesco e svizzero tedesco ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

