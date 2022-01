La definizione e la soluzione di: La circoscrizione più popolosa di Lamezia Terme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NICASTRO

Significato/Curiosità : La circoscrizione piu popolosa di Lamezia Terme

Nicastro (reindirizzamento da Storia di Nicastro) [ni'kastro]) è una delle circoscrizioni comunali della città di Lamezia Terme. È stato un comune autonomo sino al 1968, anno dell'unificazione con Sambiase e Sant'Eufemia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

