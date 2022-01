La definizione e la soluzione di: Si celebra osservando il cerimoniale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RITO

Significato/Curiosità : Si celebra osservando il cerimoniale

Ortodossia (singolo) passo d'oca del cerimoniale del cambio della guardia presso la Neue Wache, l'allora "altare della patria" a Berlino Est.[senza fonte] Non si tratta quindi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

Altre definizioni con celebra; osservando; cerimoniale; Una sciarpa per chi celebra la Messa; Viene celebra to in comune; Rito di bevute celebra tive di vino nell antichità; celebra la Messa al campo; Bastone cerimoniale del re, simbolo del suo potere; Scudo cerimoniale sacro dell'antica Roma; Le prescrive il cerimoniale ; Ha un suo cerimoniale ; Cerca nelle Definizioni