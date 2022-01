La definizione e la soluzione di: Artisti lirici dalla voce cavernosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BASSI

Significato/Curiosità : Artisti lirici dalla voce cavernosa

La bella e la bestia (film 1991) ne impersonasse la voce, i realizzatori commentarono che "tutti erano molto fee-fi-fo-fum e cavernosi" mentre Benson aveva la "voce grossa e il lato caldo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

Altre definizioni con artisti; lirici; dalla; voce; cavernosa; La corrente artisti ca di Boccioni; Complessino artisti co; Un Max tra i maggiori artisti del Novecento; Un artisti co drappo fissato alla parete; Romantici, lirici ; Componimenti lirici ; Si dà nei teatri lirici ; E' ottima nei teatri lirici ; Il felino dalla vista più acuta; Pende dalla catena della gru; È canuto dalla nascita; Gli Statunitensi di dalla s e Houston; Veloce senza voce ; Si realizzano aggiungendo una voce su un labiale; Come la voce fuoricampo che racconta; Una voce acuta... non proprio vera; Cerca nelle Definizioni