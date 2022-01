La definizione e la soluzione di: L anello messo sotto al bullone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROSETTA

Significato/Curiosità : L anello messo sotto al bullone

Vite (meccanica) (reindirizzamento da Vite ad anello) stesso tipo di vite o bullone può essere realizzato con acciai di diversa resistenza. Dove siano richieste tensioni elevate un bullone a bassa resistenza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

Altre definizioni con anello; messo; sotto; bullone; Campanello elettrico negli orologi-sveglia; Seme o granello di cereali nota marca per bambini; Il campanello del cavallo; La provincia di Maranello sigla; messo sotto chiave, segregato; Lo scontrino emesso dopo una vendita; Proibito, non permesso ; messo a capo, incaricato; sotto posta a continui abusi; Messo sotto chiave, segregato; Si somministra sotto una tenda; sotto linea il tintinnio dei bicchieri; Evita l allentamento del bullone ; Blocca il bullone | Venerdì 26 novembre 2021; Stringere un bullone con un cacciavite; Allentare un tappo, un bullone , ecc; Cerca nelle Definizioni