Soluzione 5 lettere : RIONE

Significato/Curiosità : Un agglomerato urbano

Agglomerazione (reindirizzamento da agglomerato urbano) Disambiguazione – "agglomerato" rimanda qui. Se stai cercando il materiale edilizio, vedi agglomerato (edilizia). Agglomerazione (o agglomerato) è un termine tecnico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

Altre definizioni con agglomerato; urbano; agglomerato di frutta secca da gustare a colazione; Contiene testo nei fumetti agglomerato di vapore; agglomerato di astri; agglomerato di dune; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; Donna che abita in un centro urbano medio-grande; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; Controlla il traffico stradale urbano ; Cerca nelle Definizioni