Soluzione 12 lettere : ALZABANDIERA

Significato/Curiosità : Una cerimonia in caserma

caserma Ederle La caserma Carlo Ederle, in inglese Camp Ederle, è una base militare dell'Esercito degli Stati Uniti situata a Vicenza, dove svolge i suoi compiti l'United ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

Altre definizioni con cerimonia; caserma; Si indossa per una cerimonia specialissima; L abito da cerimonia detto anche marsina; Abito da cerimonia ; Bastone cerimonia le del re, simbolo del suo potere; Ha la caserma presso l'hangar; L'ambulatorio della caserma ; Il pasto che si consuma in caserma ; Prepotenze dei veterani sulle matricole in caserma ; Cerca nelle Definizioni