La definizione e la soluzione di: Un... salume costituito da filetto di tonno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MOSCIAME

Significato/Curiosità : Un... salume costituito da filetto di tonno

Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

Altre definizioni con salume; costituito; filetto; tonno; Il salume detto anche capocollo; Confezione da salume rie; Un salume tipico dell'Emilia-Romagna; salume di poco pregio... di un pinne gialle; costituito da elementi da loro affini; costituito in un blocco di materia; Viene costituito dai connotati di una persona; E costituito da un indirizzo; filetto avvolto in pasta sfoglia: in __; Altro nome del gioco del filetto ; Altro nome del filetto , il gioco da tavolo; Taglio magro di carne bovina simile al filetto ; Parte pregiata del tonno ; In un noto spot poteva tagliare un tonno ; La parte più pregiata del tonno rosso; Parti di tonno sott'olio; Cerca nelle Definizioni