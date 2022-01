La definizione e la soluzione di: In testa ai volenterosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : VO

Significato/Curiosità : In testa ai volenterosi

Lipizzano i piedi sono forti e ben conformati, non troppo grandi. Di carattere volenteroso e obbediente, è adatto al dressage e Alta Scuola, al tiro leggero, tiro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

Altre definizioni con testa; volenterosi; In testa all aereo; Un colpetto sulla testa ; Attesta ti che rendono... ragionieri; Una testa ta di moda femminile; Cerca nelle Definizioni