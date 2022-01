La definizione e la soluzione di: La tabula che si puo fare solo togliendo tutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RASA

Significato/Curiosità : La tabula che si puo fare solo togliendo tutto

Altre definizioni con tabula; fare; solo; togliendo; tutto; La tabula togliendo tutto; Amano fare la sauna; Si usa per fare gomitoli; Non obbligati a fare ; Lo si può fare ... brutto; La percorrono solo i mezzi pubblici; Se ne salvò solo l Arca; La buca del golf in un solo colpo; Fornisce solo verdure; La tabula togliendo tutto; Se è universale si prende tutto ; Deteriora tutto ; Il primo mese tutto estivo; Dotare di tutto ciò che è necessario; Cerca nelle Definizioni