La definizione e la soluzione di: Spremono... il latte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MUNGITORI

_ flakes: si immergono nel latte a colazione; Disabituare il bambino a nutrirsi di solo latte ; Beve solo latte di mucca; Come il latte ... su cui non si deve piangere;