Soluzione 15 lettere : MINORANZA ETNICA

Significato/Curiosità : Un piccolo gruppo razziale che conserva propri costumi e propria lingua

Lungro (categoria Comuni italiani di lingua albanese) ambienti e le vicende di un popolo che ha mantenuto la propria identità, esaltando la propria diversità etnica e culturale. Il paese conserva emergenze ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

