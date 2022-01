La definizione e la soluzione di: Un pezzo grosso abissino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RAS

Significato/Curiosità : Un pezzo grosso abissino

Guerra di Abissinia 1935-1936, vedi Guerra d'Etiopia. La guerra di Abissinia (Abissinia era l'antico nome dell'odierna Etiopia), fu un conflitto militare combattuto tra il dicembre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

