La definizione e la soluzione di: Oppose per quasi 30 anni Atene e Sparta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 20 lettere : GUERRA DEL PELOPONNESO

Significato/Curiosità : Oppose per quasi 30 anni Atene e Sparta

Guerra del Peloponneso (categoria Storia di Sparta) interessate le due potenze greche, Atene e Sparta. Gli storici dividono la guerra in tre fasi: nella prima, la fase Archidamica, Sparta effettuò continue incursioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

Famiglia giudaica che si oppose all ellenizzazione; Si oppose a Serse; La oppose ro i partigiani; Indigeni cileni che si oppose ro ai conquistadores; Sono quasi tutti a disco; È quasi impossibile... ritrovarlo in un pagliaio; È quasi ora; quasi ... ottavo; I capanni sulla spiaggia; L ager fra i 13 e i 19 anni ; Un treno di molti anni fa; Il tragico re di Britanni a; Antico porto di atene ; Composti chimici con catene di atomi di silicio; Il tempio più famoso dell Acropoli di atene ; Le maglie delle catene ; Legislatore sparta no; I servi della gleba sparta ni; Magistrati dell antica sparta ; Fu a lungo in guerra contro sparta ;