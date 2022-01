La definizione e la soluzione di: Un opera come Il Tesoretto composto da Brunetto Latini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : POEMETTO

Significato/Curiosità : Un opera come Il Tesoretto composto da Brunetto Latini

Tesoretto (Brunetto Latini) Il Tesoretto (tavolta Tesoro) è un poemetto didascalico allegorico del XIII secolo scritto in volgare da Brunetto Latini e rimasto incompiuto. Un'altra ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

