La definizione e la soluzione di: Materia per fare maschere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CARTAPESTA

Significato/Curiosità : Materia per fare maschere

Carnevale (sezione maschere carnevalesche delle regioni italiane) Azeglio (TO), 1929 maschere al Carnevale di Venezia. Le maschere di Tricarico - "Scaramucce" tra mucca e toro Le popolari maschere degli "Orsi" al carnevale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

Altre definizioni con materia; fare; maschere; materia prima per turaccioli; Incredula in materia religiosa; Modello dove colare materia le e ottenere una forma; Il materia le delle zanne d elefante; La tabula che si puo fare solo togliendo tutto; Amano fare la sauna; Si usa per fare gomitoli; Non obbligati a fare ; Il Patacca tra le più popolari maschere ; maschere del Carnevale di Ottana insieme ai Boes; Le maschere barbaricine del Carnevale di Ottana; maschere - Viareggio; Cerca nelle Definizioni