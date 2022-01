La definizione e la soluzione di: Foglietti per promemoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : POST-IT

Significato/Curiosità : Foglietti per promemoria

Biglietto brevi scritti o disegni anche in funzione di messaggi, auguri o saluti, promemoria. La funzione tipica del biglietto, in ambito commerciale o simili, è l'esposizione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

