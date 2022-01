La definizione e la soluzione di: I fenomeni come la pioggia o la nebbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : IDROMETEORE

Significato/Curiosità : I fenomeni come la pioggia o la nebbia

nebbia Disambiguazione – Se stai cercando altre occorrenze, vedi nebbia (disambigua). La nebbia è il fenomeno meteorologico per il quale una nuvola scendendo a bassa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

Altre definizioni con fenomeni; come; pioggia; nebbia; Studio dei fenomeni marini; Raffiche di colpi d'arma o fenomeni elettrici; Lo studio dei fenomeni legati all'invecchiamento; Sono doppie nei fenomeni ; Un opera come Il Tesoretto composto da Brunetto Latini; Una portata come l insalata di riso o il vitello tonnato; Tale è l uomo come animale; Un verbo come rivedere; Una pioggia con i fiocchi; Gocce di pioggia infocata; Così si chiama l odore della pioggia sulla terra; Inondazione data da troppa pioggia o straripamenti; Uno strato di neve o di fitta nebbia ; La cantano Cochi e Renato: nebbia in __; Fenomeno di opacità visiva dovuto a nebbia o fumo; nebbia che annerisce; Cerca nelle Definizioni