Soluzione 11 lettere : RADIO PILOTA

Significato/Curiosità : Un dispositivo per il comando degli aerei da terra

aerei della Luftwaffe nella seconda guerra mondiale convinse il comando della Luftwaffe che quest'ultima linea di pensiero fosse quella da seguire. I progetti per i grandi aerei da bombardamento, come il Dornier ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

