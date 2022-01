La definizione e la soluzione di: La cittadina presso Potenza in cui nacque Orazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VENOSA

Significato/Curiosità : La cittadina presso Potenza in cui nacque Orazio

Potenza (Italia) Università in via La Marmora, nei pressi dell'Ateneo Lucano; Stazione di Potenza Superiore in piazzale Istria; Stazione di Potenza Macchia Romana in viale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

Altre definizioni con cittadina; presso; potenza; nacque; orazio; Storica cittadina campana; cittadina e formaggio piemontesi; Persona priva di qualsiasi cittadina nza; Concittadina di Pizzetti; Uccello comune presso le rive dei corsi d acqua; Si usa per presso ; Un bacino artificiale presso Milano; Un monte presso Ancona; Sigla di una potenza ; Dispotismo, prepotenza ; Esprime la potenza di una fornitura elettrica; Raggiunsero la massima potenza con Cangrande I; Vi nacque Saba; Vi nacque Platone; nacque già in età da marito; Vi nacque Galvani; La città in favore della quale Demostene pronunciò tre orazio ni; Il Cogli l attimo di orazio ; Decorazio ni per soffitti; Una tipica lavorazio ne di molti Paesi arabi; Cerca nelle Definizioni