La definizione e la soluzione di: Campioni emergenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Campioni emergenti

Festival di Sanremo 1989 (sezione Sezione emergenti) 4 emergenti (2 in finale) 2ª serata: 12 Campioni (tutti in finale) + 8 Nuovi (4 in semi-finale) + 4 emergenti (2 in finale) 3ª serata: 24 Campioni (ripropongono ...