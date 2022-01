La definizione e la soluzione di: __ Cagnotto: oro mondiale nei tuffi nel 2015, in Russia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TANIA

Significato/Curiosità : __ Cagnotto: oro mondiale nei tuffi nel 2015, in Russia

Tania Cagnotto gennaio 2015. ^ Il bis di Tania Cagnotto, oro anche dal trampolino alto, su repubblica.it. URL consultato il 7 gennaio 2015. ^ "Cagnotto regina dei tuffi a ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

