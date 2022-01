La definizione e la soluzione di: Il 747 grosso aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BOEING

Significato/Curiosità : Il 747 grosso aereo

Boeing 747 Il Boeing 747 è un aereo a fusoliera larga (in inglese: wide body) quadrigetto progettato da Joe Sutter (Seattle, 21 marzo 1921, Bremerton, 30 agosto 2016) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 gennaio 2022

Un pezzo grosso abissino; grosso rettile antidiluviano; grosso pesce piatto; grosso uccello corridore simile allo struzzo; In testa all aereo ; Così è detto un lungo volo aereo senza scalo; Si consulta sempre prima di partire in aereo ; Strumento che indica la velocità verticale dell aereo ;