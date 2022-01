La definizione e la soluzione di: Vivono alle falde dell Etna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CATANESI

Significato/Curiosità : Vivono alle falde dell Etna

Parco dell'Etna lava vulcanica. Nella zona collinare delle falde si incontrano i vigneti di Nerello, dai quali si produce l'Etna vino DOC della zona pedemontana. Nel versante ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 gennaio 2022

