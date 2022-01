La definizione e la soluzione di: Un undici di New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COSMOS

Significato/Curiosità : Un undici di New York

New York Cosmos di vertice nordamericano di calcio. Nel 2009 un consorzio di imprenditori facenti capo al britannico Paul Kemsley ha rilevato il marchio dei New York ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 gennaio 2022

