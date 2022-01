La definizione e la soluzione di: Tu... in milanese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TI

Significato/Curiosità : Tu... in milanese

Dialetto milanese Il dialetto milanese (nome nativo dialett milanés, AFI: [mila'ne?s]) è un dialetto appartenente al ramo occidentale della lingua lombarda, parlato tradizionalmente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 gennaio 2022

Altre definizioni con milanese; Complesso milanese sede di uffici della Regione; Il rapper milanese che canta Mi fai impazzire; Il Gino comico milanese noto per le barzellette; Santo da cui prende nome un quartiere milanese ; Cerca nelle Definizioni