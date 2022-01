La definizione e la soluzione di: Se è bella si ascolta volentieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MUSICA

Significato/Curiosità : Se e bella si ascolta volentieri

bella (La bella e la bestia) anche gentile e amorevole con i cari: ascolta volentieri, accetta consigli, alza lo sguardo e ammira suo padre Maurice e considera le opinioni e le indicazioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 gennaio 2022

