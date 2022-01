La definizione e la soluzione di: Antica misura di superficie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IUGERO

Significato/Curiosità : Antica misura di superficie

Antiche unità di misura italiane Le antiche unità di misura italiane furono unità di misura locali in uso nel corso dei secoli nelle diverse zone del territorio italiano. Pur avendo spesso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 gennaio 2022

