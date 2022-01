La definizione e la soluzione di: L anno in cui Lech Walesa vinse il Nobel per la pace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : OTTANTATRE

Significato/Curiosità : L anno in cui Lech Walesa vinse il Nobel per la pace

Lech Walesa Premio Nobel per la pace 1983 Lech Walesa (pronuncia ['l?x va'w?~?sa], ascolta[?·info]; Popowo, 29 settembre 1943) è un sindacalista, politico e attivista ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 gennaio 2022

