La definizione e la soluzione di: Le vocali nelle firme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IE

Significato/Curiosità : Le vocali nelle firme

Lingua romagnola (sezione vocali toniche) la monottongazione di una certa vocale, a parità di durata). Dunque è opportuno intendere le vocali lunghe come vocali che hanno comunque la durata di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

