La definizione e la soluzione di: Le vocali in fila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IA

Significato/Curiosità : Le vocali in fila

Hangul (sezione Le vocali) ha vocali yang venivano declinate usando desinenze aventi vocali yang e analogamente succedeva per le parole la cui radice ha vocali yin. La vocale ? i ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con vocali; fila; Le vocali nelle firme; vocali scritte in rima; vocali scritte in belga; E formato da vocali ; Ripieghi antisfila cciature; Vi s infila la spina; Prima di infila rlo, bisogna aprirlo; Enunciate in fila ; Cerca nelle Definizioni