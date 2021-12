La definizione e la soluzione di: Un verbo di chi controlla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : VERIFICARE

Significato/Curiosità : Un verbo di chi controlla

verbo Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi verbo (disambigua). Il verbo (dal latino verbum, "parola") è una parte del discorso variabile ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

