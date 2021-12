La definizione e la soluzione di: Uno sport di montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALPINISMO

Significato/Curiosità : Uno sport di montagna

montagna – Se stai cercando altri significati, vedi montagna (disambigua). In geomorfologia e orografia una montagna è un rilievo della superficie terrestre che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con sport; montagna; Esport ano i telefonini Samsung; Una sport iva in erba; Veicoli a due piani per trasport are auto nuove; Trasport a turisti; Alpe __, nota montagna in Val di Fiemme; Tratto di strada scavato nella montagna ; Una galleria nella montagna ; Un gallo di montagna ; Cerca nelle Definizioni