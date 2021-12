La definizione e la soluzione di: Una sportiva in erba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALLIEVA

Significato/Curiosità : Una sportiva in erba

erba (Italia) erba (erba in dialetto brianzolo, pronuncia fonetica IPA: /'?rba/, in passato anche Inscén /i'???/) è un comune italiano di 15 954 abitanti della provincia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

