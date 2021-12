La definizione e la soluzione di: Una sciarpa per chi celebra la Messa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STOLA

Significato/Curiosità : Una sciarpa per chi celebra la Messa

