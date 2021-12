La definizione e la soluzione di: Una cima ambita da molte spedizioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EVEREST

Significato/Curiosità : Una cima ambita da molte spedizioni

Monte Elbrus (categoria P1886 letta da Wikidata) prima volta nel 1829 da una spedizione caracai guidata da ?hilar ?hacirov. I primi alpinisti occidentali a raggiungere la cima est furono gli inglesi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

