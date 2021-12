La definizione e la soluzione di: Una bici da escursioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MOUNTAIN BIKE

bicicletta (reindirizzamento da bici) bicicletta (spesso abbreviata in bici) è un veicolo azionato dalla forza muscolare umana degli arti inferiori, costituito da un telaio cui sono vincolate ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Le strutture delle bici clette; Ricopre la catena della bici cletta; Pista urbana per bici clette; bici cletta per antonomasia degli anni 60; escursioni sti Esteri; È caratterizzato da notevoli escursioni termiche; Un escursioni sta particolarmente amante della Natura; Area di sosta per escursioni sti;