La definizione e la soluzione di: Fa i turni in ospedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INFERMIERA

Significato/Curiosità : Fa i turni in ospedale

Episodi di Grey's Anatomy (diciassettesima stagione) (sezione Non camminerai mai in solitudine) lavoro, ma fa fatica ad ambientarsi in un ospedale che è diventato centro COVID e viene rimproverato da Miranda. Meredith fa snervanti turni in terapia intensiva ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con turni; ospedale; Uno spettacolo da locali notturni ; Rapaci notturni ; Rapaci notturni dagli occhi gialli; Uccelli rapaci notturni ; È di guardia nell ospedale ; Il loro ospedale fu concepito da Brunelleschi; Dev essere Pronto... in ospedale ; Si trova a Roma: ospedale Pediatrico __ Gesù; Cerca nelle Definizioni