La definizione e la soluzione di: Il tennis giocato contro il muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SQUASH

Significato/Curiosità : Il tennis giocato contro il muro

Pallavolo (reindirizzamento da muro (pallavolo)) di muro, ma commettono fallo se uno dei giocatori a muro tocca la palla, rendendo effettivo il muro. Al libero è vietato anche il tentativo di muro. I ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con tennis; giocato; contro; muro; La sigla della classifica dei tennis ti professionisti; L ex-tennis ta Wilander; Un rumore.... del tennis da tavolo; L attrezzo del tennis ta; I giocato ri d una squadra di calcio; Il calcio in miniatura coi giocato ri basculanti; Una squadra di giocato ri; Il Marco cestista che ha giocato negli Spurs; Un verbo di chi contro lla; Veniva invocato contro la peste; Produce un vaccino contro il covid; Accertamento o ricerca eseguito da un contro llore; Ripiano appeso al muro ; Finisce... al muro ; muro su cui si basa la struttura della casa; Come un muro da cui si sta staccando la pittura; Cerca nelle Definizioni