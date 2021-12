La definizione e la soluzione di: Sussultare per lo spavento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRASALIRE

Significato/Curiosità : Sussultare per lo spavento

Monsters University l'insegnante del corso base di spavento e il rettore dell'università, la professoressa Abigail Tritamarmo, detentrice del record di spavento. Lei informa gli studenti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con sussultare; spavento; sussultare , palpitare; sussultare per lemozione; sussultare per l'emozione; Costruzione spavento sa... che deturpa l ambiente; Terribile, spavento so; spavento so disastro; Uno spavento contagioso;