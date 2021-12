La definizione e la soluzione di: Lo suona Peter Pan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FLAUTO

Significato/Curiosità : Lo suona Peter Pan

Peter e Wendy Peter e Wendy o Peter Pan, il ragazzo che non voleva crescere è l'opera più celebre di J. M. Barrie, uscita in forma di piece teatrale nel 1904 e poi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con suona; peter; suona per la Messa; Risuona di versi; In chiesa si suona quello a canne; Con Elio suona no quelle Tese; Chi lo dice, evita di ripeter e; Tendenza a ripeter e un comportamento; Ripeter e con decisione; peter , compositore tedesco dell Ottocento; Cerca nelle Definizioni