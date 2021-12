La definizione e la soluzione di: Suona per la Messa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAMPANA

Significato/Curiosità : Suona per la Messa

Messa bassa La Messa bassa o Messa letta è la forma comune della Messa tridentina. In essa il sacerdote non canta alcuna parte della Messa, anche se eventualmente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Firma messa sul retro degli assegni; Una faccina... nei messa ggi ing; Avviso di un messa ggio ricevuto; La promessa di arrecare un danno;