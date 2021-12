La definizione e la soluzione di: Studia le profondità marine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BATIMETRIA

Significato/Curiosità : Studia le profondita marine

Biologia marina spazio vitale sul nostro pianeta. Considerando una profondità media del mare di 3 800 m, le acque marine avrebbero un volume di circa 1 370 km³ cioè circa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

