La definizione e la soluzione di: Lo Stato promuove le grandi.

Soluzione 5 lettere : OPERE

Significato/Curiosità : Lo Stato promuove le grandi

Lo Stato Sociale Civati promuove brano di Stato Sociale, in ANSA, Milano, 18 aprile 2014. URL consultato il 4 maggio 2014. ^ Luca Bortolotti, Musica, Lo Stato Sociale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con stato; promuove; grandi; stato tra Vietnam e Thailandia; Lo stato di Ceylon; Lo stato con Boston; Regioni interamente comprese all interno di uno stato di cui non fanno parte; Lo è la commissione che promuove ... o respinge; promuove re... cause; Ente che promuove il turismo in Italia; Nacque nel 1894 per promuove re il turismo sigla; Un lord fra i grandi poeti inglesi; Il Cracco fra i grandi chef; Numero grandi ssimo; Giganteschi, grandi ssimi; Cerca nelle Definizioni