La definizione e la soluzione di: Sovvenzioni in denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SUSSIDI

Significato/Curiosità : Sovvenzioni in denaro

Sussidio (reindirizzamento da Sovvenzioni) Il sussidio è una sovvenzione in denaro, un finanziamento a cui lo Stato provvede con degli assegni erogati sotto forma di restituzione dell'imposta sul ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con sovvenzioni; denaro; sovvenzioni per l’esistenza; Nei contratti è il denaro versato come garanzia; Fingere... per denaro ; Il buttare denaro ; Sprechi di denaro , sperperi; Cerca nelle Definizioni