La definizione e la soluzione di: Lo sono certi impedimenti nel linguaggio burocratico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OSTATIVI

Significato/Curiosità : Lo sono certi impedimenti nel linguaggio burocratico

Android adempiere alla legislazione statunitense contro il terrorismo o per impedimenti burocratici locali furono esclusi i programmatori residenti a Cuba, Iran, Siria ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

