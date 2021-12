La definizione e la soluzione di: La sigla della classifica dei tennisti professionisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ATP

Significato/Curiosità : La sigla della classifica dei tennisti professionisti

Association of Tennis Professionals (sezione Distribuzione dei punti) of Tennis Professionals, meglio nota con la sigla ATP, è l'associazione che riunisce i giocatori professionisti del tennis maschile di tutto il mondo. Nacque ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

