La definizione e la soluzione di: La sede delle idee.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MENTE

Significato/Curiosità : La sede delle idee

Iperuranio (reindirizzamento da Mondo delle idee) L'Iperuranio, o mondo delle idee, è un concetto proprio di Platone espresso nel Fedro. La dottrina delle idee ad esso collegata era già stata illustrata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

