La definizione e la soluzione di: Scure come l inchiostro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NERE

Significato/Curiosità : Scure come l inchiostro

Penna gel (sezione Inchiostri) tipo di inchiostro in cui un pigmento è sospeso in un gel a base di acqua. A causa della densità e dell'opacità di questo tipo di inchiostro, esso risulta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con scure; come; inchiostro; Sono bionde o scure ; Sostituì la scure del boia; scure di capelli; scure come l'ebano; I mammiferi come gli ornitorinchi e le echidne; Induce a vedere le cose come sono; Una farina come la tapioca; come certi eventi; L inchiostro per le fotocopie; Collegata al pc, usa cartucce di inchiostro ; Serbatoio di inchiostro nelle stampanti; E' dotata di un serbatoio per l'inchiostro ; Cerca nelle Definizioni